Magdeburg (dpa/sa) - Der Magdeburger Zoo erwartet Nachwuchs bei den Spitzmaulnashörnern. Die 23 Jahre alte Malaika sei trächtig, ihr Nachwuchs werde im späteren Frühjahr erwartet, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Bislang habe es in der Landeshauptstadt neun Geburten von Spitzmaulnashörnern gegeben, 1979 sei hier das erste Exemplar in der DDR geboren worden. Die Tiere seien laut Weltnaturschutzunion vom Aussterben bedroht. Sie werden wegen ihres Horns illegal gejagt. Der Bestand an freilebenden Spitzmaulnashörnern in Afrika wird den Angaben zufolge auf nur noch rund 5000 Tiere geschätzt.

Mitteilung Zoo Magdeburg