Genthin (dpa/sa) - Unbekannte haben am Donnerstagabend Betonsteine und Baumstämme auf die Gleise am Bahnhof Genthin (Jerichower Land) gestapelt und so eine Kollision mit einem Güterzug verursacht. Der Zug prallte trotz einer sogenannten Gefahrenbremsung auf die Hindernisse, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Bahnstrecke war für eine Stunde gesperrt. Zehn Züge hatten den Angaben zufolge insgesamt 450 Minuten Verspätung. Der Güterzug wurde leicht beschädigt, konnte aber weiterfahren.

Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren Gegenstände auf die Gleise gebracht hätten. Nach ihnen werde gesucht. Dabei bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

