Am Montag beginnen in Dannefeld und bei Vinzelberg Vorarbeiten für umfangreiche Straßenbaumaßnahmen. Foto: Jens Wolf/dpa/Archivbild Jens Wolf

Magdeburg (dpa/sa) - Am Montag beginnen in Dannefeld (Altmarkkreis Salzwedel) und bei Vinzelberg (Landkreis Stendal) Vorarbeiten für umfangreiche Straßenbaumaßnahmen. Insgesamt investiert das Land Sachsen-Anhalt dafür gut zwei Millionen Euro, wie das Verkehrsministerium am Freitag in Magdeburg mitteilte.

Zunächst werden in Dannefeld Maßnahmen zum Schutz der Bäume an der Ortsdurchfahrt ergriffen. Ab dem 14. April ist die Landesstraße 20 in der Ortslage Dannefeld voll gesperrt. Wenn alle erforderlichen Arbeiten planmäßig verlaufen, könne die sanierte Ortsdurchfahrt im Dezember dieses Jahres wieder für den Verkehr freigegeben werden, hieß es.

In Vinzelberg beginnt den Angaben zufolge die Vorbereitung für Sanierung der L 30 von der Kreuzung Hauptstraße/Waldweg in Vinzelberg bis zum Abzweig der Kreisstraße 1058 nach Vollenschier. Für rund 485 000 Euro wird die Fahrbahn des gut anderthalb Kilometer langen Streckenabschnitts erneuert. Auch hier ist die Baustrecke ab dem 14. April voll gesperrt. Geplant ist eine Bauzeit von gut fünf Wochen.

