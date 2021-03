Weißenfels (dpa/sa) - Bei einem Streit in Weißenfels (Burgenlandkreis) sind drei Menschen verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach sollen drei Unbekannte einen 31-Jährigen, eine 22-Jährige und eine 36-Jährige geschlagen haben. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Täter. Während der Mann und die junge Frau nur leicht verletzt wurden, musste die 36-Jährige ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Genauere Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

