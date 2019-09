Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg haben Rettungskräfte die Suche nach einem möglicherweise in die Elbe gestürzten Mann abgebrochen. Es sei keine Vermisstenanzeige eingegangen und es gebe auch keine Augenzeugen, die gesehen haben, wie jemand in den Fluss gestürzt sei, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Magdeburg. Sollten sich neue Hinweise ergeben, könnte die Suche wieder aufgenommen werden.

In der Nacht zum Sonntag hatte sich Hinweisen von Zeugen zufolge eine vermutlich stark alkoholisierte Person Richtung Elbufer bewegt. Daraufhin sollen Geräusche zu hören gewesen sein, die die Zeugen annehmen ließen, jemand sei ins Wasser gefallen. Eine Suche auf dem Wasser und von der Luft aus blieb ohne Erfolg.