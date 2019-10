Mannheim (dpa/lsw) - Wegen des Anschlags in Halle werden die Mannschaften des SV Waldhof Mannheim und des Halleschen FC am Samstag im Spiel der 3. Fußball-Liga mit Trauerflor spielen. Zudem soll es im Mannheimer Carl-Benz-Stadion vor dem Anpfiff (14.00 Uhr) eine Schweigeminute für die beiden Todesopfer geben.

"Es ist traurig, dass so etwas in unserem Land passiert", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares am Donnerstag. "Das hätte jeden von uns treffen können, wenn da jemand willkürlich Menschen tot schießt. Das ist dramatisch, wenn man sich überlegt, was der Attentäter vorhatte."

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge zu gelangen. Als das scheiterte, erschoss er zwei Passanten. Einer davon war Fan des Halleschen FC. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven gestanden.

