Halle (dpa/sa) - Die Jogginghose ist bei den Sachsen-Anhaltern beliebt. Wie das Statistische Landesamt zum Internationalen Tag der Jogginghose am Montag mitteilte, wurden nach jüngsten Zahlen rund 244 000 der Schlabberhosen pro Jahr importiert. Die Rechnung der Statistiker geht so: 109,8 Tonnen betrug das Gewicht an Unterteilen der eingeführten Trainingsanzüge aus Baumwolle oder Chemiefaser. Bei einem Durchschnittsgewicht von 450 Gramm pro Hose entspricht das etwa 244 000 Jogginghosen. Größter Zulieferer war Großbritannien, von dort kamen 79,5 Tonnen Hosen. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2017.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes