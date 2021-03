Magdeburg (dpa/sa) - Die Kinder und das Personal in Sachsen-Anhalts Kitas sollen sich ab kommender Woche per Schnelltest auf Corona testen lassen können. Die ersten Selbsttests dafür seien auf dem Weg in die Landkreise und kreisfreien Städte, teilte das Gesundheits- und Sozialministerium am Freitag mit. 300 000 Tests sollen demnach noch vor Ostern an die Kitas ausgeliefert werden. Laut Ministerium ist Sachsen-Anhalt das derzeit einzige Bundesland mit flächendeckenden Tests für die Kitas.

Die Tests sind zwar freiwillig, Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hofft aber auf rege Teilnahme. "Wir wollen mit der regelmäßigen Testung von Kindern und Kita-Personal erneute Schließungen der Einrichtungen verhindern, weil Kinder und Eltern eine verlässliche Kinderbetreuung brauchen", sagte die Ministerin. Je mehr Kinder den Selbsttest durchführten, desto größer sei der Schutz vor einer Infektion. "Deswegen rufe ich dazu auf, dass möglichst alle Familien von dem Testangebot Gebrauch machen."

Die Kitas sollen die Testkits dazu den Eltern mit nach Hause geben. Die Anwendung sei einfach und eine Bedienungsanleitung beigelegt, zusätzlich wird der Gebrauch in einem Online-Video erklärt. Grimm-Benne verfasste zusätzlich einen Brief an die Eltern, in dem alle wichtigen Informationen stehen sollen. Die Kinder sollen zeitnah vor dem Kita-Besuch getestet werden, das Ministerium strebt zwei Tests pro Woche an. Ist das Ergebnis positiv, muss es der Kita sowie dem Haus- oder Kinderarzt gemeldet und anschließend mit einem PCR-Test bestätigt werden. Erst mit einem negativen PCR-Test darf das Kind dann wieder in die Kita.

