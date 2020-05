Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg sind zwei Männer von einem Trio verprügelt worden. Nach ersten Erkenntnissen begegneten die beiden Männer am frühen Sonntagmorgen einer Gruppe in einem Park, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei Männer sollen aus der Gruppe heraus die Beiden unvermittelt mit verfassungsfeindlichen Parolen beschimpft haben. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der das Trio auf die Männer einschlug und eintrat. Die Täter flüchteten danach. Die Opfer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.