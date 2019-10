Magdeburg (dpa/sa) - Mit mehr als 1,4 Millionen Euro fördern die Europäische Union und das Land Sachsen-Anhalt die Sanierung der Gemeinschaftsschule "Johann-Wolfgang-von-Goethe" in Magdeburg. Die Investitionsbank des Landes habe die entsprechenden Bescheide an die Stadt Magdeburg als Träger der Schule verschickt, teilte das Finanzministerium am Freitag in Magdeburg mit. Mit den Zuschüssen sollen die Heizung modernisiert, ein barrierefreier Zugang zum Gebäude mit einem Aufzug geschaffen sowie eine Wärmedämmung angebracht werden. Die Gesamtkosten der Arbeiten wurden mit mehr als 3,1 Millionen Euro angegeben. Die Stadt selbst bringt 1,7 Millionen Euro auf. Die Bauarbeiten sind bis Februar 2022 geplant.