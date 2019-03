Wittenberg (dpa/sa) - Mit einem öffentlichen Bürgerdialog zu Europa beginnt heute in Wittenberg der Bundeskongress der überparteilichen Europa-Union Deutschland. Rund 200 Gäste und Delegierte werden bis Sonntag erwartet, wie die Organisatoren mitteilten. Unter dem Motto "Europa vor der Wahl - Wir müssen reden!" geht es um Europas Rolle in der Welt, Wirtschaft und Soziales, europäische Werte und den Zusammenhalt in der EU. Die Europa-Union Deutschland ist nach eigenen Angaben eine Initiative von Bürgern. Die rund 17 000 Mitglieder und 300 Kreisverbänden setzen sich seit 1946 für die europäische Einigung ein.

