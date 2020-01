Flechtingen (dpa/sa) - Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Flechtingen (Landkreis Börde) zu knacken. Die Täter wollten den Automaten am Sonntagmorgen mit einem Werkzeug aufhebeln, wie die Polizei mitteilte. Dabei lösten sie einen Alarm aus. An die Geldkassette gelangten die Täter nicht, sie brachen ihren Versuch ab und flüchteten.