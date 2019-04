Stendal (dpa/sa) - Ein betrunkener Radfahrer hat beim Verlassen eines Kreisverkehrs in Stendal eine andere Radfahrerin gerammt und dabei schwer verletzt. Der 28-Jährige fuhr am späten Donnerstagabend in einem Kreisverkehr gegen das Rad der Frau und brachte die 30-Jährige zu Fall, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 1,88 Promille. Der 28-Jährige blieb unverletzt.