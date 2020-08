Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Ein 79 Jahre alter Mann mit Rollator ist in Magdeburg von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, wollte der Mann an einer Haltestelle die Straße überqueren, obwohl die Bahn einfuhr. Der Straßenbahnfahrer konnte den Unfall trotz Notbremsung nicht verhindern, wie der Sprecher sagte. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt, wie der Sprecher sagte.

Erst kürzlich war in Halle ein 86 Jahre alter Mann von einer Straßenbahn überfahren worden. Er wollte etwa 100 Meter vor einer Ampelanlage über die Schienen auf die andere Straßenseite laufen. Dabei wurde er laut Polizei von einer herankommenden Bahn erfasst. Der 86-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.