Nordharz (dpa/sa) - Eine Verfolgungsjagd im Landkreis Harz hat am Samstagmorgen mit drei Verletzten - darunter zwei Beamten - geendet. Die beiden Polizisten bemerkten gegen 1.30 Uhr in der Nähe der Gemeinde Nordharz ein auffällig fahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Als sie sich im Polizeiwagen näherten, fuhr das Auto davon. Die Beamten folgten dem Fahrer bis auf einen unbefestigten Weg. Dort bremste der Flüchtige abrupt, so dass der Polizeiwagen auf das Auto auffuhr und es in eine Böschung schob.

Bei dem Unfall wurden nach Polizeiangaben der 32 Jahre alte Flüchtige sowie die beiden Beamten im Alter von 26 und 36 verletzt. Ein Drogentest bei dem 32-Jährigen verlief positiv. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis und das Auto war als gestohlen gemeldet. Die Verletzten konnten nach einer kurzen ärztlichen Behandlung das Krankenhaus noch am Morgen wieder verlassen.