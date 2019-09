Magdeburg (dpa/sa) - Ein vermummter Mann hat mit vorgehaltener Schusswaffe eine Angestellte in einem Lottogeschäft in Magdeburg bedroht. Der Unbekannte betrat am späten Freitagnachmittag den Laden und forderte von der Frau die Tageseinnahmen aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Um der Angestellten Angst zu machen, lud er vor ihren Augen die Waffe durch. Anschließend floh der Mann mit der Beute zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.