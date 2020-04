Magdeburg (dpa/sa) - Das Land hat eine Solidaritätsaktion für die Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt gestartet. Unter dem Motto "#verschiebdeinereise. Bis bald in Sachsen-Anhalt" setze sich das Land gemeinsam mit der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) und anderen Tourismusakteuren dafür ein, Hoteliers, Gastronomen und Kultureinrichtungen während der Corona-Krise zu unterstützen, sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Wünsch, am Donnerstag in Magdeburg. Ziel sei, mit einer Onlinekampagne das Reiseland Sachsen-Anhalt für Urlaubspläne nach der Krise bei potenziellen Interessenten präsent zu halten. "Neben finanziellen Hilfen ist es gerade jetzt enorm wichtig, im Gedächtnis der Gäste zu bleiben", betonte Wünsch.

Die Kampagne starte zunächst virtuell und im Hörfunk, hieß es. Die IMG plane neben Radiospots auch eine Aktion auf Facebook, Twitter und anderen Social-Media-Kanälen. Touristiker - vom Hotelbetrieb bis zur Freizeiteinrichtung - könnten Motive der Kampagne benutzen und auf ihre Internetseite verbreiten. Zudem gebe es zahlreiche digitale Angebote, die sich potenzielle Urlauber von Zuhause aus anschauen könnten. Dazu gehörten etwa ein virtueller Stadtrundgang durch Magdeburg und Halle und digitale Panorama-Spaziergänge durch die schönsten Gartenträume-Parks, hieß es.

Die Aktion knüpft den Angaben zufolge an die Onlinekampagne "#verschiebdeinereise. Wer reisen liebt, verschiebt" des Deutschen Reiseverbands und des Deutschen Tourismusverbands an. Ziel der bundesweiten Werbeaktion ist den Angaben zufolge, die von der Corona-Krise gebeutelten Tourismusbetriebe zu unterstützen.