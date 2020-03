Blick auf den Schriftzug am Landgericht Magdeburg. Foto: Jens Wolf/zb/Archivbild/dpa Jens Wolf

Gleich zwei Mal wurde eine Shisha-Bar in Magdeburg Ziel von bewaffneten Angreifern. Seit Freitag stehen die beschuldigten Männer vor Gericht.

Magdeburg (dpa/sa) - Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat am Freitag am Magdeburger Landgericht ein Prozess wegen Überfällen auf eine Shisha-Bar begonnen. Angeklagt sind vier Männer zwischen 20 und 23 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Sommer 2019 zwei Mal eine Shisha-Bar in der Nähe des Magdeburger Hasselbachplatzes überfallen zu haben. Dabei sollen sie den Besitzer der Bar und mehrere Gäste angegriffen haben. Laut Anklage waren sie mit einer Pistole, Macheten, Messer und Baseballschläger bewaffnet. Ihnen werden gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Nach Verlesung der Anklageschrift wurde der Prozess auf kommenden Montag (9. März) vertagt.

Zum Prozessauftakt äußerten sich die Angeklagten nicht zu den Vorwürfen. Welche Motive die aus Tschetschenien und Inguschetien stammenden Männer für die Überfälle hatten, war noch unklar. Die Staatsanwaltschaft war ursprünglich von Schutzgelderpressung ausgegangen. Dieser Vorwurf wurde allerdings nicht zur Anklage zugelassen, da das Gericht dafür zu wenige Anhaltspunkte sieht.

Die Shisha-Bar gehörte früher einem in einem anderen Prozess angeklagten Libanesen. Abd M. muss sich unter anderem wegen Drogenhandel und Waffenbesitzes verantworten. Nach dessen Wegzug in einen anderen Stadtteil wurde die Bar von einem arabischstämmigen Inhaber betrieben, der bei einem der Überfälle verletzt wurde.

Bei dem ersten Überfall sollen die Beschuldigten zunächst Möbel zerstört haben. Danach wurden laut Anklage der Besitzer des Lokals sowie Gäste angegriffen und teilweise erheblich verletzt. Hatten die Männer bei der ersten Attacke Messer und Macheten dabei, so kamen beim zweiten Überfall auch Baseballschläger und eine Pistole zum Einsatz, aus der mehrere Schüsse in Richtung der Gäste abgegeben worden sein sollen. Beim zweiten Überfall wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. An diesem Überfall war einer der Angeklagten nicht beteiligt.

Für den Prozess sind zunächst zehn weitere Verhandlungstage angesetzt worden. 35 Zeugen und ein Sachverständiger sollen gehört werden. Drei der Angeklagten sitzen seit August in Untersuchungshaft.