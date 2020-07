Halberstadt/Leipzig (dpa) - Bei einem Blitzeinschlag in den Aussichtsturm des Jagdschlosses in Halberstadt sind vier Menschen verletzt worden. Einen 31-Jährigen aus Leipzig habe der Rettungsdienst reanimiert, teilte die Polizei am Montag in Halberstadt mit. Drei weitere Menschen trugen demnach leichte Verletzungen davon. Die fünfte Person auf dem Aussichtsturm, ein zwölf Monate altes Mädchen, blieb unverletzt. Am Sonntag waren mehrere Gewitter über Sachsen-Anhalt hinweggezogen.