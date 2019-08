Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) hat zum Schuljahresstart am Donnerstag für besondere Aufmerksamkeit und Rücksicht im Straßenverkehr gebeten. Mit Schuljahresstart seien wieder viele Schüler unterwegs. "Ein Grund mehr, sich im Straßenverkehr achtsam und rücksichtsvoll zu verhalten", sagte Webel am Dienstag in Magdeburg. "Besonders für die Jüngsten ist der tägliche Schulweg immer eine große Herausforderung. Da sind in erster Linie wir Erwachsenen gefragt." Insbesondere in Wohngebieten, an Bushaltestellen und vor Schulen solle man daher vorsichtig sein, um folgenschwere Unfälle zu vermeiden.

Pressemitteilung