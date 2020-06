Die Welle der Schulschließungen in Magdeburg geht weiter. Auch eine Reihe von Freizeiteinrichtungen muss dichtmachen. Die Stadt hofft, die Corona-Infektionen so zu bremsen.

Magdeburg (dpa/sa) - Das Coronavirus breitet sich in Magdeburg weiter aus. Als Gegenmaßnahme schließt die Stadt von Freitag an eine weitere Grundschule sowie mehrere Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche. In der Grundschule "Westerhüsen" sei ein Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, der im gesamten Gebäude Reinigungsarbeiten verrichtet habe, teilte die Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Die Grundschule werde daher von Freitag an bis zum 3. Juli geschlossen. Es ist die elfte Schule in der Stadt. Mehrere Spielplätze dürfen schon seit Tagen nicht genutzt werden.

Geschlossen werden vorsorglich bis zum 1. Juli sieben Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Dort hätten sich viele Kinder und Jugendliche aus Familien aufgehalten, in denen das Virus nachgewiesen worden sei. Die Mitarbeiter seien aber telefonisch und teilweise per E-Mail für die Kinder und Jugendlichen ansprechbar. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, betonte die Stadt.

In Magdeburg sind laut Sozialministerium binnen eines Tages 14 neue Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Insgesamt wurden in Magdeburg knapp 200 Infektionen seit Beginn der Pandemie bekannt. Mehr als 70 davon kamen seit Donnerstag vergangener Woche dazu. Am 11. Juni waren laut Sozialministerium noch 119 Fälle registriert gewesen, nun sind es demnach 195.

Landesweit kamen von Mittwoch- auf Donnerstagvormittag (Stand: 09.53 Uhr) insgesamt 16 neue Fälle hinzu, wie das Ministerium in Magdeburg mitteilte. Neben Magdeburg meldeten demnach der Landkreis Börde und der Burgenlandkreis je einen neuen Infektionsfall. Alles in allem stieg die Zahl der Fälle auf 1819. Schätzungen zufolge sind bislang 1657 Menschen wieder genesen. 57 Menschen sind den Angaben zufolge bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Im Universitätsklinikum Magdeburg werden aktuell drei Corona-Patienten behandelt, zwei davon in der Intensivmedizin, hieß es auf Anfrage. Fünf Intensivbetten seien frei, sie könnten nach Bedarf schnell erweitert werden.

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums, Hans-Jochen Heinze, erklärte: "Der Andrang zur Zeit ist höher als in den letzten Wochen, da die Patient*innen die Operationen, die sie während des Lockdowns verschoben haben, nun nachholen. Aktuell nimmt die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 im Stadtgebiet Magdeburg zu." Es werde alles getan, um die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten.

"Was ich darüber hinaus sehr bedenklich finde ist die Tatsache, dass es regelmäßig bei neuen Ausbrüchen zu Schulschließungen kommt. Ich habe aktuell keine gute Lösung anzubieten, spreche mich aber dringend dafür aus, dass wir Maßnahmen einführen, die eine solide Ausbildung unserer Kinder gewährleistet", sagte Heinze. "Wir werden zweifellos lange mit dem Virus leben und müssen uns daher um eine adäquate Bildungs- und Betreuungssituation unserer Kinder maximal bemühen."

Pressemitteilung des Ministeriums

Pressemitteilung der Stadt Magdeburg zur weiteren Grundschulschließung

Pressemitteilung Stadt Magdeburg zur Schließung weiterer Einrichtungen