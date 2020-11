Sichergestelltes Marihuana liegt an einer Kontrollstelle der Polizei in einer Tüte. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild Nicolas Armer

Oschersleben (dpa/sa) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oschersleben (Landkreis Börde) haben Polizisten zufällig 1,8 Kilogramm Marihuana gefunden. Zum eigentlichen Grund der Durchsuchung bei dem 62-jährigen Beschuldigten machte die Polizei am Freitag keine Angaben. Gegen den Mann werde nun auch wegen des Verdachts auf Drogenbesitz und -handel ermittelt. Er sei zum Zeitpunkt der Durchsuchung am Donnerstagmorgen nicht in seiner Wohnung gewesen.

