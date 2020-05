Magdeburg (dpa/sa) - Ab sofort können Schäfer und andere Weidetierhalter wieder Förderung zum Schutz vor Wolfsangriffen beantragen. "Darüber hinaus bietet das Land kostenfreie Schulungen zum effektiven Zaunbau und eine individuelle Beratung für besonders gefährdete Weidetierhalter", teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Wer Fördermittel erhalten will, muss an einer Schulung über wolfsabweisende Zäunung teilnehmen oder entsprechende Kenntnisse nachweisen.

Der Bauernverband Sachsen-Anhalt kritisiert dies, da sich der Aufwand für Tierhalter erhöhe. Nach Ansicht des Verbandes sei es hilfreicher, wenn Wölfe einfacher gejagt werden könnten. Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) betonte: "Wir haben eine besondere Verantwortung für den Wolf. Er ist vom Aussterben bedroht und streng geschützt."