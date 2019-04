Berlin (dpa) - Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schließt eine grün-rot-rote Koalition unter einem Bundeskanzler Robert Habeck weitgehend aus. "Das ist absurd", sagte er der "Rheinischen Post". Er glaube nicht, dass die Umfragewerte der Grünen im regulären Bundestagswahljahr 2021 noch so gut sein werden wie derzeit. Zudem gehe "deren Reise in die schwarz-grüne Richtung". Für ein Mitte-Links-Bündnis brauche es einen grundsätzlichen Politikwechsel, so Bartsch.