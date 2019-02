Turin (dpa) – Der 77-malige deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira wird seinem Club Juventus Turin wegen seiner Herzprobleme Medienberichten zufolge gut einen Monat fehlen. Wenn die Behandlung des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers gut verlaufe, werde er in 30 bis 40 Tagen in den Kader des Rekordmeisters zurückkehren, berichtet die "Gazzetta dello Sport". Juve hatte mitgeteilt, dass Khedira wegen Herzrhythmusstörungen behandelt werde. Der Weltmeister von 2014 fehlt den Turinern damit auch am Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid.