Berlin (dpa) - Der durch Blitzeinschläge verursachte Gesamtschaden in Deutschland war im vorigen Jahr so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Rund 280 Millionen Euro mussten Versicherer 2018 deswegen erstatten - rund 40 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Ein solcher Wert war in Deutschland zuletzt 2004 erreicht worden, teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mit. Dabei geht die Anzahl der Blitzschäden aufgrund von sichereren Gebäuden immer weiter zurück. "Mit 290 000 Fällen gingen rund 10 000 Meldungen weniger bei den Versicherern ein als 2017", hieß es.