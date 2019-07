München (dpa) - Die Deutsche Bahn will neue Mitarbeiter mit günstigen Wohnungen locken. Sie startet dazu eine "Wohnraumoffensive". Bezahlbare Mieten seien für die Bahn-Mitarbeiter ein großes Thema geworden, sagte Personalvorstand Martin Seiler der "Süddeutschen Zeitung". Der Konzern will mehr Wohnungen für seine Beschäftigten anmieten, außerdem soll auf Bahnflächen gebaut werden. Neuen Lokführern in München bietet die Bahn kleine möblierte Wohnungen für monatlich 200 Euro kalt für die Dauer der Ausbildung. Auch danach sollen die neuen Kollegen beim Thema Unterkunft unterstützt werden.