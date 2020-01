London (dpa) - Im Nordosten Londons sind am späten Abend drei Männer unter noch ungeklärten Umständen erstochen worden. Die Polizei habe bei ihrem Eintreffen am Einsatzort drei Leichen entdeckt, berichten verschiedene Medien. Scotland Yard habe inzwischen die Ermittlungen zum Tod der drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aufgenommen. Das Gebiet im Stadtteil Seven Kings sei weiträumig abgeriegelt worden. Die Behörden gehen inzwischen von einem Dreifach-Mord aus. Zu dem möglichen Motiv gibt es noch keine Angaben.