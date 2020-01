Köln (dpa) - Die Macher des RTL-Dschungelcamps trauern um ihren Kameramann Manni Friebe. Am Ende der Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" blendete RTL eine Traueranzeige ein. Die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verzichteten auf ihre sonst üblichen Scherze im Abspann. "Die Einblendung war ein Gedenken an einen großartigen Kollegen, der seit der ersten Staffel dabei war", erklärte RTL auf Twitter. In dem sozialen Netzwerk befand sich der Begriff "Manni" zeitweise unter den Toptrends. Der Kameramann war am 15. Januar gestorben. Nähere Angaben dazu machte RTL nicht.