Berlin (dpa) - Elektro-Tretroller sollen in Deutschland ab Mitte Juni zugelassen sein. Die Bundesregierung machte endgültig den Weg frei - das Kabinett beschloss eine entsprechende Verordnung. Diese soll am 15. Juni in Kraft treten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Kabinett hat auch beschlossen, dass Wölfe künftig leichter abgeschossen werden können, wenn sie Schafe und andere Nutztiere reißen. Außerdem wurden Eckpunkte zu Milliardenhilfen für die Kohleregionen gebilligt. Über die nächsten zwei Jahrzehnte sollen bis zu 40 Milliarden Euro vom Bund in die Länder fließen.