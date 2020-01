Berlin (dpa) - Bei Flixbus sind im vergangenen Jahr weltweit deutlich mehr Fahrgäste eingestiegen. Es waren 62 Millionen in 30 Ländern. Das ist ein Anstieg von 37 Prozent, teilte das Unternehmen mit, das in Deutschland auch einige Fernzüge unter der Marke Flixtrain betreibt. Flixbus war 2019 unter anderem in der Ukraine an den Start gegangen und hat sein Streckennetz in den USA ausgeweitet. Nach Angaben des Unternehmens werden täglich 400 000 Verbindungen weltweit angeboten.