Melbourne (dpa) - Julia Görges ist als erste deutsche Tennisspielerin in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. Martic ist in der Weltrangliste derzeit höher eingestuft und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 13 gesetzt. Bei den Herren zog unterdessen der Augsburger Philipp Kohlschreiber vor seinem Zweitrunden-Match gegen den griechischen Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas zurück. Der Grund war zunächst unklar.