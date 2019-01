Hamburg (dpa) - Der goldene WM-Traum ist beendet: Die deutschen Handballer haben einen packenden Halbfinal-Krimi am Abend gegen Norwegen mit 25:31 verloren. Damit hat das DHB-Team den Einzug in ihr erstes WM-Endspiel seit zwölf Jahren verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop wird nun am Sonntag gegen Frankreich im Spiel um Bronze antreten. Im Anschluss bestreiten Dänemark und Norwegen das Finale.