Rom (dpa) - Wegen anhaltender Spannungen in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt angedroht - und damit Zusagen der Koalitionspartner erzwungen. Es hänge nicht von ihm alleine ab, ob es mit der Regierung weitergehe, sagte Conte in Rom. Wenn nicht klar Verantwortung übernommen werde,

wie von ihm gefordert, gebe er das Mandat zurück in die Hände des Staatspräsidenten. Kurz darauf bekannten sich die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung zu einer Fortsetzung des Regierungsbündnisses. Beide vertreten in vielen Fragen grundverschiedene Positionen.