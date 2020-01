Winterberg (dpa) - Johannes Lochner hat seinen EM-Titel im Viererbob verteidigt. Der für Stuttgart fahrende Berchtesgadener bezwang in Winterberg Doppel-Olympiasieger und -Weltmeister Francesco Friedrich, der am Freitag das Rennen in der Königsklasse gewonnen hatte. Mit seiner Crew Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp fuhr Lochner im Finallauf mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung noch am führenden Friedrich vorbei. Nico Walther und sein Team komplettierten den deutschen Dreifach-Erfolg.