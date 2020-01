New York (dpa) - Im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen ist der Weg für die Auftaktplädoyers frei. Die Jury aus zwölf Juroren und drei Ersatzleuten ist komplett. Sie besteht aus sieben Männern und fünf Frauen, dazu kommen zwei Frauen und ein Mann als Ersatz. Am Mittwoch sind die Auftaktplädoyers geplant. In dem Prozess geht es um die Vorwürfe von zwei Frauen: Weinstein soll eine von ihnen 2006 zum Oral-Sex gezwungen haben, die andere soll er 2013 vergewaltigt haben. Insgesamt hatten mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen.