Duisburg (dpa) - Am Duisburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 43-Jährigen, der mehrere seiner Kinder mit Gewalt zur Arbeit in seiner illegalen Marihuana-Plantage gezwungen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Kinder geschlagen und mit Waffen bedroht zu haben. Den älteren Kindern soll er zudem wiederholt den Schulbesuch verboten haben, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Zudem sei eine sexuelle Handlung an einem Kind unter 14 Jahren angeklagt. Die Drogenplantage soll der Mann von 2015 bis Juli 2018 betrieben haben.