Berlin (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will sich als Verteidigungsministerin vor allem um das Wohl der Soldaten kümmern. Es sei ihr sehr bewusst, dass die Männer und Frauen in der Bundeswehr "in einer ganz besonderen Art und Weise ihren Einsatz zeigen für dieses Land", sagte sie nach der Amtsübernahme von ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen. "Deswegen haben sie auch die höchste politische Priorität verdient, haben den vollen Einsatz verdient."