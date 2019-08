Los Angeles (dpa) - "Spider-Man"-Star Kirsten Dunst hat nun in Hollywood einen festen Platz. Vor Fotografen und Fans räkelte sich die 37-jährige Schauspielerin auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette auf dem "Walk of Fame". Zu der Zeremonie im Herzen von Hollywood brachte sie ihre Familie mit, darunter ihren deutscher Vater Klaus Dunst und ihren Verlobten Jesse Plemons, mit dem Dunst seit 2018 einen Sohn hat. Als Peter Parkers Freundin Mary Jane Watson in der "Spider-Man"-Trilogie wurde Dunst weltberühmt.