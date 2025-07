EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW

Nach der zauberhaft-magischen Bestsellerreihe

Ab 17. Juli 2025 auf DVD & Blu-ray

Die digitale Kaufversion wird ab dem 03. Juli 2025 erhältlich sein

Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Großtante Alwina geerbt. Und nicht nur den – Alwina hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihnen den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.

EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW erzählt nicht nur von ganz viel Magie, sondern auch von Freundschaft, Zusammenhalt und davon, wie schützenswert unsere Natur ist. Unter der Regie des renommierten Kinder- und Jugendfilmregisseurs Mike Marzuk (u.a. „Fünf Freunde“-Reihe) gehen die vier Hexenfreundinnen Willow, Valentina, Gretchen und Lotti, gespielt von Ava Petsch („Oskars Kleid“, „Was man von hier aus sehen kann“), Cora Trube („Die Liebeskümmerer“), Anna von Seld und Mary Tölle („Vierwändeplus“, “Cassandra”) auf ein magisches Abenteuer. Vor der Kamera von Matthias Pötsch („Damaged“, „Am Anschlag – Die Macht der Kränkung“) stehen außerdem u.a. Golo Euler („Was man von hier aus sehen kann“, „Unsichtbarer Angreifer“) alias Willows Vater Adam, Max Giermann („LOL“, „Die Chaosschwestern und Pinguin Paul“) als Hexenmeister „Grimmoor“, Diana Amft („Der Junge muss an die frische Luft", „Die Vampirschwestern“-Reihe) in der Rolle der Gundula und Sibylle Canonica („Sisi & Ich“, „Der Pass“) alias Willows Großtante Alwina sowie in weiteren Rollen Melika Foroutan („Die Kaiserin“, „Schlafende Hunde“) und Michael Ostrowski („Ein Krimi aus Passau“-Reihe, „Eberhofer“-Reihe).

Romanautorin des SPIEGEL-Bestsellers (Thienemann-Esslinger Verlag) und Darstellerin Sabine Bohlmann, auf deren erfolgreicher Kinderbuchreihe der Film beruht, ist in einer Gastrolle zu sehen.

Darsteller*innen: Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld, Mary Tölle, Diana Amft, Max Giermann

Regie: Mike Marzuk



Drehbuch: Gesa Scheibner

Unter dem Kennwort „Willow" können Sie hier bis zum 24. August eine DVD gewinnen:

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 10. Mai 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.