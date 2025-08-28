Mit Martijn Kaars verliert der 1. FC Magdeburg kurz vor Transferende seinen besten Stürmer. Ans Licht brachte den nahenden Abgang eine E-Mail, die nun sogar rechtliche Konsequenzen hat.

Martijn Kaars (rechts) kehrt dem FCM und Sportchef Otmar Schork wohl den Rücken zu.

Magdeburg – Diesen Donnerstag, den 28. August 2025, wird beim 1. FC Magdeburg niemand so schnell vergessen. Es war nicht nur der Tag, an dem der Verein mit Martijn Kaars seinen besten Stürmer sehr wahrscheinlich in Richtung FC St. Pauli verabschieden musste, sondern auch der Tag, der vermutlich als unrühmliches "E-Mail-Gate" in die Geschichte des Clubs eingehen wird.