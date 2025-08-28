Wirbel beim 1. FC Magdeburg Geleakte E-Mail verrät Kaars-Transfer – FCM erstattet Anzeige
Mit Martijn Kaars verliert der 1. FC Magdeburg kurz vor Transferende seinen besten Stürmer. Ans Licht brachte den nahenden Abgang eine E-Mail, die nun sogar rechtliche Konsequenzen hat.
Aktualisiert: 28.08.2025, 17:13
Magdeburg – Diesen Donnerstag, den 28. August 2025, wird beim 1. FC Magdeburg niemand so schnell vergessen. Es war nicht nur der Tag, an dem der Verein mit Martijn Kaars seinen besten Stürmer sehr wahrscheinlich in Richtung FC St. Pauli verabschieden musste, sondern auch der Tag, der vermutlich als unrühmliches "E-Mail-Gate" in die Geschichte des Clubs eingehen wird.