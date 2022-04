1. FC Magdeburg: Alexander Bittroff mit einem lauten Appell

Magdeburg - Strömender Regen, Kälte und Wind haben das Flutlichtspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark geprägt. Und genau diese Bedingungen passten am Ende auch zum Ergebnis des 1. FC Magdeburg. Nach dem 1:2 (0:1) am Montagabend bei Viktoria Berlin muss sich der Drittliga-Spitzenreiter so langsam hinterfragen, wie er sich zurück in die Erfolgsspur schießen kann. Immerhin warten die Blau-Weißen bereits seit dem 4:2-Erfolg in Würzburg am 26. Februar auf einen Sieg.