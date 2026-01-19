Baris Atik und Petrik Sander machen deutlich: De FCM steckt weiter voll im Abstiegskampf. Und daraus ziehen sie ebenso klare Folgerungen.

Magdeburg - Nach dem klasse Rückrunden-Auftakt des 1. FC Magdeburg in Braunschweig verhielt sich ein Fernseh-Reporter recht forsch. Der Auftritt des Clubs beim 3:0-Sieg hatten ihn ebenso überzeugt wie die Partien vor dem Jahreswechsel. Und da der überregionale Reporter nicht tagtäglich über die Blau-Weißen berichtet, war er nicht mit der Krise, den Ängsten sowie Problemen, teilweise auch dem Chaos in der Hinserie vertraut. So stellte der Herr – tabellarisch nach oben schauend – dem Magdeburger Coach Petrik Sander die Frage, was in dieser Zweitliga-Saison noch möglich ist.