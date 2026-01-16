weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM-Sieg: "So haben wir uns den Rückrunden-Start vorgestellt"

Der 1. FC Magdeburg kommt stark ins neue Zweitliga-Jahr: Die Abwehr steht, der Hunger ist zu verspüren, Zukowski glänzt mal wieder, Mentalitätsspieler Atik sorgt für die Entscheidung, ein Joker sticht.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 16.01.2026, 23:40
Mateusz Zukowski und seine Teamkollegen vom 1. FC Magdeburg haben Grund zur Freude.
Mateusz Zukowski und seine Teamkollegen vom 1. FC Magdeburg haben Grund zur Freude. (Foto: Christian Schroedter)

Braunschweig - Der 1. FC Magdeburg kam am Freitagabend sehr schnell in der Zweitliga-Rückrunde an. Gerade einmal 30 Sekunden waren in Braunschweig vorbei, als Mateusz Zukowski frei auf den Kasten zulief – zuvor war der Ball womöglich im Aus gewesen – und die Führung liegen ließ. Kurz vor Pause – in der 41. Minute – bewies er hingegen seine aus der Hinrunde bekannte Kaltschnäuzigkeit: beim 1:0.