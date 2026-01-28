weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. 1. FC Magdeburg nach Krawallen gegen Dynamo Dresden: Club hüllt sich weiter in Schweigen

Nach Fankrawallen im Spiel FCM gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Brisantes thema in der PK ausgespart FCM hüllt sich nach Gewalt-Eskalation gegen Dynamo weiter in Schweigen

Nach den Ausschreitungen im Derby gegen Dynamo Dresden verhängt sich der 1. FC Magdeburg weiter einen Maulkorb und versucht, vor dem Spiel gegen Hannover 96 den Fokus auf das Sportliche zu lenken.

Von Tobias Buschendorf 28.01.2026, 17:23
Egal, ob Trainer Petrik Sander (v. l.), Sportchef Otmar Schork oder Präsident Dr. Jörg Biastoch: Zu den Vorfällen vom vergangenen Wochenende möchte sich weiterhin niemand vom FCM öffentlich äußern.
Egal, ob Trainer Petrik Sander (v. l.), Sportchef Otmar Schork oder Präsident Dr. Jörg Biastoch: Zu den Vorfällen vom vergangenen Wochenende möchte sich weiterhin niemand vom FCM öffentlich äußern.

Magdeburg - Das öffentliche Interesse am 1. FC Magdeburg ist dieser Tage wieder einmal enorm. Nicht ohne Grund war der Presseraum im Bauch der Avnet Arena am Mittwochnachmittag so gut gefüllt, wie schon lange nicht mehr.