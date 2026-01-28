Nach den Ausschreitungen im Derby gegen Dynamo Dresden verhängt sich der 1. FC Magdeburg weiter einen Maulkorb und versucht, vor dem Spiel gegen Hannover 96 den Fokus auf das Sportliche zu lenken.

FCM hüllt sich nach Gewalt-Eskalation gegen Dynamo weiter in Schweigen

Egal, ob Trainer Petrik Sander (v. l.), Sportchef Otmar Schork oder Präsident Dr. Jörg Biastoch: Zu den Vorfällen vom vergangenen Wochenende möchte sich weiterhin niemand vom FCM öffentlich äußern.

Magdeburg - Das öffentliche Interesse am 1. FC Magdeburg ist dieser Tage wieder einmal enorm. Nicht ohne Grund war der Presseraum im Bauch der Avnet Arena am Mittwochnachmittag so gut gefüllt, wie schon lange nicht mehr.