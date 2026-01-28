EIL
Brisantes thema in der PK ausgespart FCM hüllt sich nach Gewalt-Eskalation gegen Dynamo weiter in Schweigen
Nach den Ausschreitungen im Derby gegen Dynamo Dresden verhängt sich der 1. FC Magdeburg weiter einen Maulkorb und versucht, vor dem Spiel gegen Hannover 96 den Fokus auf das Sportliche zu lenken.
28.01.2026, 17:23
Magdeburg - Das öffentliche Interesse am 1. FC Magdeburg ist dieser Tage wieder einmal enorm. Nicht ohne Grund war der Presseraum im Bauch der Avnet Arena am Mittwochnachmittag so gut gefüllt, wie schon lange nicht mehr.