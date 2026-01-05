Star feiert Jubiläum beim Club Fünf Jahre FCM: Atik verrät seinen besten Mitspieler und den lustigsten Moment

Im Trainingslager in Side begeht Baris Atik nur vier Tage vor seinem 31. Geburtstag ein kleines Jubiläum. Exakt fünf Jahre läuft er nun schon für den 1. FC Magdeburg auf - und blickt zusammen mit der Volksstimme auf eine prägende Zeit zurück.