Kribbelnde Stimmung, Fan-Chaoten, Zurückhaltung der Spieler und Probleme mit dem neuen Rasen – was vom diesjährigen Elb-Clásico im Gedächtnis bleiben wird.

Neun Minuten dauerte die Unterbrechung kurz nach dem Seitenwechsel bei der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden.

Magdeburg - Heiß wurde das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden erwartet, imposant und teils schäbig verlief es auf den Rängen sowie darüber hinaus abseits des Rasens, enttäuschend ist es für die Blau-Weißen geendet.