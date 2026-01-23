Gegen Dynamo Dresden möchte der 1. FC Magdeburg einen geschichtsträchtigen Erfolg feiern. Fußballtaktisch scheint für die Blau-Weißen vorab besonders eines wichtig.

Die Spieler des 1. FC Magdeburg wollen wie hier im Hinspiel auch am Samstagabend mit den Fans den so schmackhaften Derby-Sieg bejubeln.

Magdeburg - Es geht wild hin und her zwischen beiden Toren. Auf den Rängen kocht es, auf dem Rasen werden Nickeligkeiten ausgetauscht. Kein Team kontrolliert die Partie, der Ausgang der Begegnung scheint absolut unvorhersehbar. Es ist ein Szenario, das der 1. FC Magdeburg am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Nitro) im Ostklassiker gegen Dynamo Dresden nicht braucht.