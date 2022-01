1. FC Magdeburg gewinnt Spitzenspiel gegen Saarbrücken

Der 1. FC Magdeburg hat das Spitzenspiel in der 3. Liga gewonnen. Mit 2:1 (1:1) setzte sich der Tabellenführer am Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken durch.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat das Spitzenspiel der 3. Liga für sich entschieden. Mit 2:1 (1:1) gewann der Tabellenführer am Samstagabend unter Flutlicht gegen den Verfolger 1. FC Saarbrücken. Baris Atik (13.) und Sirlord Conteh (47.) trafen für die Blau-Weißen, Julian Günther-Schmidt hatte für den FCS zwischenzeitlich ausgeglichen (33.).

FCM-Cheftrainer Christian Titz vertraute derselben Startelf, die den FCM schon beim 5:0-Kantersieg in Duisburg auf Kurs gebrachte hatte. Während Luca Schuler erneut mit einer Knieverletzung aussetzen musste, begannen Conteh, Atik und Neuzugang Tatsuya Ito in der Offensive. Der Japaner musste allerdings schon nach 20 Minuten verletzt das Feld verlassen, für ihn kam Jason Ceka.

Atik trifft nach Conteh-Vorarbeit

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber bereits. Nach sehenswertem Zuspiel von Amara Condé bereitete Conteh für Atik vor, der problemlos unter die Latte vollstrecke. Es war der erste gefährliche Abschluss der Gastgeber - und zugleich der vorerst letzte.

Von da an kamen die Gäste besser ins Spiel. Adriano Grimaldi (23.), Manuel Zeitz (28.) und Robin Scheu (32.) fanden aber jeweils in Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann ihren Sieger. In der 33. Minute musste der 24-Jährige allerdings hinter sich greifen: Ein Schuss von Günther-Schmidt segelte von der linken Seite an Freund und Feind vorbei genau ins lange Eck. So ging es beim Spielstand von 1:1 in die Pause.

Blitzstart in die zweite Halbzeit

Lange hielt das Ergebnis nach dem Seitenwechsel allerdings nicht: Keine zwei Minuten waren im zweiten Durchgang absolviert, da brachte Conteh den Tabellenführer erneut in Front. Nach perfektem Zuspiel von Ceka entwischte der Angreifer allen FCS-Verteidigern und traf flach ins rechte Eck. Connor Krempicki per Heber (58.) und Raphael Obermair per Distanzschuss (62.) hätten sogar nachlegen können, ließen ihre Chancen aber ungenutzt.

So blieb es vor 14.316 Zuschauern in der MDCC-Arena bis in die Schlussphase spannend, witterte Saarbrücken die Chance auf einen Punkt. Erst wurde Sebastian Jacob in höchster Not geblockt (83.), dann musste Reimann gegen Minos Gouras retten (84.). Weil Kai Brünker auch die letzte Chance zur frühzeitigen Entscheidung verpasste (90.), mussten die FCM-Fans zittern, bis schließlich Schiedsrichter Wolfgang Haslbeger die Partie nach fast fünftminütiger Nachspielzeit beendete.