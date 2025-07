Im Regionalliga-Duell gegen den Halleschen FC am 31. Juli lässt der 1. FC Magdeburg den Heimbereich verschlossen. Verein und Fans geht es um eine Botschaft.

Magdeburg – Die Nachricht kommt unerwartet und sendet damit umso deutlicher eine Botschaft aus: Wie der 1. FC Magdeburg am Dienstagnachmittag bekanntgab, wird das kommende Regionalliga-Heimspiel seiner U23 (31. Juli, 19 Uhr im Volksstimme-Livestream) gegen den Halleschen FC ohne die Fans der Blau-Weißen ausgetragen.

Der Verein wird demnach darauf verzichten, die Heimbereiche der Avnet Arena zu öffnen. Zudem ist vonseiten des FCM auch keinerlei mediale Berichterstattung rund um dieses Derby angedacht.

Tod von FCM-Fan Hannes wurde nicht aufgeklärt

Dies gaben der 1. FC Magdeburg, Block U und der FanRat e.V. in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Der Boykott soll an den tragischen Tod von FCM-Fan Hannes Schindler erinnern, der vor neun Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen ums Leben kam.

"Wir wollen mit dem Verzicht auf die Öffnung des Heimbereichs ein Zeichen setzen. In Gedenken an den verstorbenen FCM-Fan Hannes Schindler. Hannes unvergessen“, heißt es in der Erklärung.

Schindler war im Oktober 2016 gemeinsam mit Fans des Halleschen FC in einem Zug unterwegs, aus dem er auf tragische Art und Weise stürzte. Zwölf Tage kämpfte der FCM-Anhänger damals um sein Leben, ehe er seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Die genauen Umstände dieser Tragödie wurden nicht aufgeklärt, die Ermittlungen sind eingestellt.

FCM öffnet den Gästebereich für HFC-Fans

"Es darf nie wieder passieren, dass ein Fan sein Leben verliert, nur weil er vermeintlich die falschen Farben eines Vereins trägt", unterstreicht der FCM in seinem Statement vom Dienstag. "Wir werden Hannes Schindler nie vergessen, wir werden auch nie vergessen, dass die Umstände seines Todes weiterhin nicht geklärt sind.“

Seiner Pflicht, als Gastgeber zehn Prozent der Stadionkapazität dem Gastverein zur Verfügung zu stellen, wird der 1. FC Magdeburg allerdings nachkommen. Der Gästeblock ist am Tag des Spiels regulär geöffnet.